СМИ: попавшим в Италии в ДТП туристам первую помощь оказал водитель проезжающей машины

РИМ, 22 мая. /ТАСС/. Водитель одной из проезжающих автомашин оказал первую помощь туристам, в том числе российским, попавшим в ДТП в Тоскане. Как сообщает в среду агентство ANSA, мужчина стал свидетелем и уже дал показания следователям, открывшем дело по факту инцидента.

По словам свидетеля, чья машина следовала за туристическим автобусом, свалившимся с трассы в овраг, водитель в первые минуты после инцидента говорил, что только "сделал тише радио". "Одного момента было достаточно, чтобы утратить контроль над дорогой", - приводит агентство слова свидетеля. Он также сообщил, что автобус двигался со скоростью не выше 80 км/ч. Он видел, как машина врезалась в дорожный столб и выехала за ограждение, свалившись в овраг.

"Я с сыном и еще двумя прохожими спустились вниз, разбили окна и помогли выбраться пассажирам. Трое нам показались серьезно ранеными. Водитель тоже истекал кровью, но помогал выбраться из автобуса людям", - рассказал свидетель итальянским журналистам.

За рулем автобуса, который перевозил 55 туристов из РФ и разных бывших советских республик, находился 35-летний итальянец. В отношении него прокуратура открыла расследование по факту свершения ДТП, приведшего к смерти и физическим увечьям третьих лиц. В результате аварии, произошедшей в 09:30 (10:30 мск) на трассе в районе Сиены, погибла одна россиянка, сопровождавшая туристическую группу. Более 30 человек пострадали, 19 из них - россияне. Травмы большинства из них несерьезные, состояние троих оценивается как тяжелое и средней тяжести.