На трассе между Флоренцией и Сиеной произошло ДТП. Погибла россиянка

РИМ, 22 мая. /ТАСС/. ДТП, произошедшее в среду на трассе между Флоренцией и Сиеной (Тоскана), привело к гибели россиянки. 35-летняя женщина сопровождала группу русскоговорящих туристов, которые направлялись из курортного городка Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену.

Всего в результате аварии пострадали почти 40 человек, 19 из них - граждане РФ. Травмы у большинства из них несерьезные, и вскоре они должны быть выписаны из больниц Сиены, куда были доставлены после ДТП. Состояние двоих российских пострадавших оценивается как тяжелое, одного - средней тяжести. Сотрудники посольства РФ в Италии, которое были проинформированы о происшествии Департаментом гражданской защиты, уже вступили в личный контакт с соотечественниками и оказывают им все необходимую помощь.

Как сообщили ТАСС в префектуре Сиены, местном ведомстве, подчиняющемся МВД, автобус перевозил 55 человек. Среди них помимо россиян - граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии, Румынии, Украины и Израиля. Все туристы, отдыхающие в Монтекатини-Терме приобрели туры в Сиену в разных компаниях. Пока найти компанию, организовавшую поездку, не удается. Неясно, существовала ли какая-то страховка, а также кто будет выплачивать компенсацию.

Водитель - 35-летний итальянец, почти не пострадавший в ДТП, оказался под следствием. Прокуратура Сиены открыла расследование по факту ДТП, приведшего к жертвам и физическим увечьям третьих лиц. По словам одного из его коллег, он является владельцем фирмы по прокату туристических автобусов и сам сел за руль, чтобы заменить своего подчиненного, которому был положен 48-часовой отдых.