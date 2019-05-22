На трассе между Флоренцией и Сиеной произошло ДТП. Погибла россиянка

РИМ, 22 мая. /ТАСС/. ДТП, произошедшее в среду на трассе между Флоренцией и Сиеной (Тоскана), привело к гибели россиянки. 35-летняя женщина сопровождала группу русскоговорящих туристов, которые направлялись из курортного городка Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену.
Всего в результате аварии пострадали почти 40 человек, 19 из них - граждане РФ. Травмы у большинства из них несерьезные, и вскоре они должны быть выписаны из больниц Сиены, куда были доставлены после ДТП. Состояние двоих российских пострадавших оценивается как тяжелое, одного - средней тяжести. Сотрудники посольства РФ в Италии, которое были проинформированы о происшествии Департаментом гражданской защиты, уже вступили в личный контакт с соотечественниками и оказывают им все необходимую помощь.
Как сообщили ТАСС в префектуре Сиены, местном ведомстве, подчиняющемся МВД, автобус перевозил 55 человек. Среди них помимо россиян - граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии, Румынии, Украины и Израиля. Все туристы, отдыхающие в Монтекатини-Терме приобрели туры в Сиену в разных компаниях. Пока найти компанию, организовавшую поездку, не удается. Неясно, существовала ли какая-то страховка, а также кто будет выплачивать компенсацию.
Водитель - 35-летний итальянец, почти не пострадавший в ДТП, оказался под следствием. Прокуратура Сиены открыла расследование по факту ДТП, приведшего к жертвам и физическим увечьям третьих лиц. По словам одного из его коллег, он является владельцем фирмы по прокату туристических автобусов и сам сел за руль, чтобы заменить своего подчиненного, которому был положен 48-часовой отдых.
По свидетельству очевидца аварии, первого, пришедшего на помощь туристам, водитель говорил, что уменьшил громкость радио. Это действие могло отвлечь его от дороги. Неосторожность при вождении - основная версия следствия причин происшествия. Автобус двигался с разрешенной скоростью - около 80 км/ч. Водитель прошел токсикологическую экспертизу (тест на наличие следов алкоголя и наркотических веществ в крови).
ДТП произошло в 09:30 (10:30 мск), и почти на протяжении всего дня участок дороги был перекрыт для движения, которое открыли только к вечеру. На протяжении нескольких часов продолжалась операция по ликвидации последствий аварии. Для поднятия двухэтажного автобуса из оврага использовалась специальная техника. При этом машина, которая стоит €400 тыс., достаточно новая и находилась в хорошем техническом состоянии.
Разорения крупных туроператоров
Подробности и динамика произошедшего пока выясняются. Но представители туротрасли, обслуживающей российских туристов на Апеннинах, говорят, что произошедшее стало следствием ситуации, сложившейся в секторе после массового разорения нескольких крупных туристических компаний. "Их место заняли мелкие компании-однодневки, которые обесценили туристический бизнес, выстраивая конкуренцию исключительно на понижении стоимости услуг. Они часто экономят на всем, включая страховки и лицензии, нанимая непрофессиональных людей", - сказала собеседница агентства, давно работающая в туризме в Италии.
Интернациональность группы, объединенной по языковому признаку, свидетельствует о том, что туристы воспользовались предложением отправиться на экскурсию от операторов, набирающих клиентов на месте. Монтекатини-Термы в последние годы стал популярным курортом среди россиян. По сведениям в социальных сетях, погибшая сопровождающая по имени Алена ранее работала в турагентстве "Натали турс", прекратившем свою деятельность летом прошлого года после образования многомиллионной задолженности и исключения из федерального реестра туроператоров. Разорение крупнейшей российской туристической компании веером повлекло исчезновение ее партнеров в том числе в Италии.