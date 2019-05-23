Комиссия МАК приступила к расследованию ЧП с самолетом Ан-2 на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию ЧП при взлете самолета Ан-2 в селе Журавское Ставропольского края, сообщается на сайте комитета.

Самолет, принадлежащий местному колхозу, 22 мая при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Погибших и пострадавших нет. Власти сообщали, что, по предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ двигателя.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.