{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комиссия МАК приступила к расследованию ЧП с самолетом Ан-2 на Ставрополье

Самолет загорелся 22 мая во время взлета. В результате ЧП никто не погиб

СТАВРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию ЧП при взлете самолета Ан-2 в селе Журавское Ставропольского края, сообщается на сайте комитета.

Самолет, принадлежащий местному колхозу, 22 мая при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Погибших и пострадавших нет. Власти сообщали, что, по предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ двигателя.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСтавропольский край
В Петербурге неизвестный похитил из храма золотые изделия
Сумма ущерба устанавливается
Читать полностью