В Ярославле неизвестные разбили табличку, установленную в память о Борисе Немцове

ТАСС, 23 мая. Неизвестные уничтожили табличку из розового гранита, установленную в память о политике Борисе Немцова на улице Трефолова в центре Ярославля. По данному факту полиция начала проверку, сообщили ТАСС в УМВД по региону.

Табличку из гранита установили в конце февраля 2019 года. На ней были выгравированы портрет политика и слова: "В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России".

"По факту информации [об уничтожении таблички], размещенной в СМИ, проводится проверка", - уточнили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС один из инициаторов установки памятной доски, заместитель председателя партии "Парнас" Василий Цепенда, табличку разбивают уже в третий раз. Несмотря на это местные жители готовы вновь собрать средства на ее изготовление. "Была третья, будет и четвертая [табличка]. Конечно, мы заново ее установим, жители города помогут в этом. Сегодня мы подадим заявление в полицию по факту вандализма", - сказал Цепенда.

Немцов купил квартиру в доме на улице Трефолева в центре Ярославля осенью 2013 года. Он был депутатом Ярославской областной думы от партии "Парнас" в 2013-2015 годы.

Политик был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.