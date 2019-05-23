Глава администрации Лосино-Петровского подозревается в получении взятки

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава администрации Лосино-Петровского в Подмосковье подозревается в получении взятки от организаторов ярмарок. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации городского округа Лосино-Петровский Московской области. Предварительно установлено, что с 2016 года подозреваемый систематически получал от организатора по проведению ярмарок взятки в общей сумме не менее 960 тыс. рублей за общее покровительство при организации ярмарок на территории городского округа", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, чиновник также получил от индивидуального предпринимателя взятку в 20 тыс. рублей за выдачу разрешения на право торговли на территории Лосино-Петровского. Уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). С подозреваемым в ближайшее время будут проведены следственные действия, после чего будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи провели обыски в служебном кабинете, а также по месту его жительства.