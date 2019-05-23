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В Курске ученик начальных классов выпал из окна школы

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает

КУРСК, 23 мая. /ТАСС/. Ученик начальных классов одной из городских школ Курска в четверг выпал из окна, расположенного на втором этаже учебного заведения. Третьеклассник госпитализирован в реанимацию, его жизни ничего не угрожает, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В Курске школьник выпал из окна учебного заведения. Это произошло в школе № 35. Сейчас в здании школы работают представители правоохранительных органов, которые уточняют детали происшествия", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в администрации Курска, инцидент произошел во время урока физкультуры, когда ребенок отпросился в туалет. Забравшись на высокий подоконник, школьник не удержал равновесие и упал с высоты второго этажа. Ребенка с травмами доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы, он находится в сознании.

"Ребенку оказана неотложная медицинская помощь. Угрозы для его жизни сейчас нет. В школе будет проведена комплексная проверка системы безопасности", - отметила замгубернатора Курской области Ирина Хмелевская.

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