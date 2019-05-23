ФСБ на Кубани задержала сотрудника Росреестра за вымогательство более 1 млн рублей

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали сотрудника кубанского филиала кадастровой палаты Росреестра при получении им денег, которые он вымогал у гражданина за помощь с уголовным делом. Об этом в четверг сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность высокопоставленного сотрудника ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю. Злоумышленник вымогал у жителя Темрюкского района денежные средства в размере более 1 млн рублей за помощь через имеющиеся у него связи в правоохранительных органах края в уклонении от уголовной ответственности и назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудник Росреестра задержан с поличным при получении денег.