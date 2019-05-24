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СМИ: на юге Китая перевернулась лодка

Как передает Центральное телевидение КНР, пять человек погибли

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, 13 - пропали без вести в результате опрокидывания лодки на реке Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение КНР, уточнив, что инцидент произошел в четверг около 18:30 по местному времени (13:30 мск).

По предварительным данным, на борту лодки находилось 29 человек, 11 из них были спасены. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. Причина инцидента устанавливается.

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