В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"29-летняя женщина-предприниматель вместе со своим 56-летним мужем разработала схему хищения денежных средств со счетов различных фирм. Они предоставляли в арбитражные суды подложные документы и в порядке упрощенного производства взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали", - сообщила Волк.

По ее словам, супруги подозреваются в более 30 эпизодах мошенничества. Они получали деньги по исполнительным листам в банках, где были открыты счета потерпевших, после чего легализовывали их через подставные фирмы и лицевые счета сообщников. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). "Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина перенес операцию по изменению своей внешности", - отметила Волк. В ходе оперативно - разыскных мероприятий супружескую пару задержали в Подмосковье. Подозреваемый арестован, его жена помещена под домашний арест.

Сотрудники полиции провели 10 обысков в Москве, Московской и Нижегородской областях по местам проживания фигурантов и их возможных сообщников, в ходе которых изъяты поддельные документы, подготовленные для предоставления в суды, печати различных организаций, почтовые штампы, мобильные телефоны, сим-карты и персональные компьютеры. "Обнаружены черновые записи, имеющие значение для расследования уголовного дела. По предварительным данным, ущерб превысил 20 миллионов рублей", - сообщила представитель МВД.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств и возможных соучастников их противоправной деятельности.

Как стало известно ТАСС, подозреваемый сделал пластическую операцию - круговую блефаропластику и лифтинг. Результат его операции был опубликован на странице клиники в "Инстаграме".