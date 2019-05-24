На Кубани возбудили дело против главы фирмы, не выплатившего более 3 млн рублей зарплаты

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компании ООО "Инертгрупп" по факту невыплаты более 3 млн рублей заработной платы 37 сотрудникам фирмы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в краевом следственном управлении СК РФ.

"Лабинским межрайонным следственным отделом краевого управления СК по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Инертгрупп". Он подозревается в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы 37 подчиненным сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Задолженность по зарплате перед ними превысила 3,2 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что у фирмы была возможность платить зарплату, но деньги использовали на другие цели. Проводится судебно бухгалтерская экспертиза, ведется розыск имущества директора, на которое планируют наложить арест.