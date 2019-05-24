Самолет SSJ-100 вылетел в Ростов-на-Дону из Уфы с пятичасовой задержкой

УФА, 24 мая. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" вылетел из Уфы в Ростов-на-Дону с пятичасовой задержкой, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Уфа.

"Воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", выполнявшее рейс Уфа - Ростов-на-Дону, вылетело в 09:29 мск. Плановое время отправления было 04:15 мск", - говорится в сообщении.

Самолет был задержан по технической причине. На рейс были зарегистрированы 94 пассажира, их обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием, добавили в пресс-службе.