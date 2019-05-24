Власти Пермского края назвали причину пожара на газопроводе

ПЕРМЬ, 24 мая. /ТАСС/. Возгорание участка магистрального газопровода "СРТО - Урал", который расположен на границе Лысьвенского и Чусовского района Пермского края, стало следствием разгерметизации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства территориальной безопасности региона.

"Возгорание, которое стало следствием разгерметизации, уже устранено. Для этих работ было привлечено 46 человек личного состава и 17 единиц техники, из них: 26 человек личного состава и восемь единиц техники - ГУ МЧС по Пермскому краю", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы министерства территориальной безопасности региона, восстановление газопровода уже началось - специалистам предстоит заменить 40 м трубы. На аварийном участке газопровода перекрыли задвижки от Гремячинского ЛПУ до Кунгурского ЛПУ, на время аварийно-ремонтных работ газ направили по другим магистралям без отключения газоснабжения.

Возгорание на магистральном газопроводе "СРТО - Урал" произошло в 02:28 (мск) на границе Лысьвенского и Чусовскго районов Пермского края, на 1606-м километре разорвалась труба диаметром 1400 мм и загорелся газ. Открытое горение ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал. Газопровод диаметром 1420 мм принадлежит компании "Трансгаз Чайковский". Восстановительные работы займут до двух дней минимум, участок газопровода расположен в местности со сложным рельефом, что затрудняет подъезд техники, ремонтной группе предстоит демонтировать поврежденный участок газопровода и переложить трубу.