В Саратове задержали сотрудников реабилитационного центра по подозрению в похищении людей

САРАТОВ, 24 мая. /ТАСС/. Следователи задержали руководителя и сотрудника одного из реабилитационных центров в Саратове, которые подозреваются в похищении и принудительном лишении свободы людей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Следователями СК задержаны двое мужчин - руководитель и сотрудник реабилитационного центра. Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Уточняется, что о происходящем стало известно, когда на телефон доверия следственного управления позвонила женщина, которая сообщила, что ее сын страдает наркотической зависимостью и сейчас находится в реабилитационном центре, где к нему применяются недозволенные методы. После этого следователи начали проверку и выяснили, что в августе прошлого года 17-летнего юношу насильно поместили в реабилитационный центр, где держали до января.

"Потерпевший сообщил следователям, что в центре могут принудительно удерживать людей. В центре следователи обнаружили свыше 20 человек. Большая часть - жители других регионов России. Покинуть заведение по своему волеизъявлению они не могли. В центре у них были изъяты личные документы", - говорится в сообщении.

Теперь сотрудникам центра грозит лишение свободы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.