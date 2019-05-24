{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове задержали сотрудников реабилитационного центра по подозрению в похищении людей

В центре следователи обнаружили более 20 человек. У пациентов сотрудники учреждения ранее изъяли личные документы

САРАТОВ, 24 мая. /ТАСС/. Следователи задержали руководителя и сотрудника одного из реабилитационных центров в Саратове, которые подозреваются в похищении и принудительном лишении свободы людей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Следователями СК задержаны двое мужчин - руководитель и сотрудник реабилитационного центра. Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Уточняется, что о происходящем стало известно, когда на телефон доверия следственного управления позвонила женщина, которая сообщила, что ее сын страдает наркотической зависимостью и сейчас находится в реабилитационном центре, где к нему применяются недозволенные методы. После этого следователи начали проверку и выяснили, что в августе прошлого года 17-летнего юношу насильно поместили в реабилитационный центр, где держали до января.

"Потерпевший сообщил следователям, что в центре могут принудительно удерживать людей. В центре следователи обнаружили свыше 20 человек. Большая часть - жители других регионов России. Покинуть заведение по своему волеизъявлению они не могли. В центре у них были изъяты личные документы", - говорится в сообщении.

Теперь сотрудникам центра грозит лишение свободы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Теги
РоссияСаратовская область
Дело полковника Захарченко
Суд 10 июня огласит приговор по делу полковника Захарченко
Обвинение настаивает на наказании в виде 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штрафе в размере около 495 млн рублей
Читать полностью