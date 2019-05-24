Полиция инициировала проверку после нападения на депутата Госсобрания Марий Эл

ТАСС, 24 мая. Правоохранители проверяют инцидент в школе поселка Юрино (Марий Эл), где учащийся ударил депутата Госсобрания региона Екатерину Вахитову. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В настоящее время полицией проводится проверка по данному факту, будет принято решение о передаче всех материалов в Следственный комитет", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что поводом для проверки стало обращение парламентария в органы внутренних дел.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная в спортивном зале поселковой школы. На кадрах видно, как молодой человек набросился на женщину-депутата, выступавшую на последнем звонке. Его скрутила толпа и вывела из зала учебного заведения. По данным местных СМИ, нападавший является учащимся.

По данным с официального сайта Госсобрания Марий Эл, Вахитова - председатель комитета по бюджету, член фракции партии "Единая Россия" в Госсобрании региона шестого созыва.