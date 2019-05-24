Награжденного за спасение человека полицейского обвинили в насилии над задержанным

КАЛИНИНГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Светлогорский городской суд Калининградской области арестовал майора полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Суд избрал в отношении майора полиции [Эдуарда Калтырина] меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля 2019 года. Решение принято 23 мая", - сказал представитель пресс-службы.

Против арестованного возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения"), добавил собеседник, не став уточнять детали дела.

По данным областного УМВД, в августе прошлого года Калтырин спас водителя автомобиля, съехавшего в озеро в центре Светлогорска. В феврале его удостоили областной премии "Народный медиагерой 2019", а в апреле наградили ведомственной медалью "За смелость во имя спасения".