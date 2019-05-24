Английская кругосветка на гирокоптерах застряла в Якутске из-за непогоды

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Путешественники из Великобритании, совершающие кругосветный полет на летательных аппаратах, вынужденно задерживаются в Якутске из-за облачной и дождливой погоды. В период ожидания пилоты знакомятся с достопримечательностями города, сообщается в пятницу на сайте предприятия "Аэропорты Севера".

"Английские пилоты Джеймс Кетчелл и Норман Серпулс, совершающие кругосветное путешествие на вертолетах "Автожир", добрались до Якутии. 21 мая 2019 года Джеймс Кетчелл и Норман Серпулс совершили посадку в аэропорту Маган, однако в связи с погодными условиями пилотам пришлось немного задержаться", - сказано в сообщении.

Отмечается, что летательные аппараты находятся в гараже спецтранспорта аэропорта Маган недалеко от Якутска и ожидают прояснения метеоусловий. В это время путешественники знакомятся с достопримечательностями Якутска.

Далее путешественники планируют отправиться в село Оймякон на севере Якутии. После этого им предстоит путь на Аляску через Магаданскую область. В завершении пилоты планируют пролететь через Канаду, США, Гренландию, а затем вернуться в июле домой в Великобританию.

По данным пресс-службе, кругосветное путешествие англичан началось в марте. Путешественники преодолели более 10 тыс. километров.