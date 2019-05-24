Семь человек пострадали после столкновения иномарки и маршрутки в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Семь человека пострадали в результате столкновения автомобиля Daewoo Matiz и маршрутного такси в Центральном районе Волгограда, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 мая около 16:00 (15:00 мск).

"По предварительной информации, на пересечении пр. Ленина и ул. Комсомольской 18-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz нарушил правила маневрирования и допустил столкновение с маршрутным такси, которое от удара въехало в ограждение. В маршрутном такси находились 10 пассажиров, пяь из них обратились за медицинской помощью, также к медикам обратились двое пассажиров иномарки", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, детей среди пассажиров нет. По факту ДТП проводится проверка.