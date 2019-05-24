Прокурор требует назначить обвиняемому в гибели итальянского репортера украинцу 17 лет

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Сторона обвинения просит назначить обвиняемому в гибели под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву наказание в виде 17 лет тюремного заключения. Как сообщает в пятницу агентство ANSA, данное требование было сформулировано в ходе очередного заседания судебного процесса над гражданином Украины, обладающим также итальянским гражданством, в городе Павия.

Прокурор Андреа Дзанончелли попросил признать подсудимого виновным в гибели итальянца. Как указывает агентство, вердикт первичной судебной инстанции должен быть объявлен 12 июля. Кроме того, прокурор обратился с запросом о передаче под суд одного из командующих Национальной гвардии, который был командиром Маркива.

Маркив до сих пор выступал единственным подозреваемым в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского друга и переводчика Андрея Миронова. Оба погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) 24 мая 2014 года. В их группу входил французский фоторепортер Вильям Рогелон, который выжил. Согласно его свидетельству, обстрел велся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми, по утверждению обвинения, командовал Маркив.

Он был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор содержался под арестом. Маркив отрицает свою причастность к гибели репортеров, а в Киеве произошедшее называют "происшествием военного времени".

Несколько сотен человек приняли участие в акции в память об Энди, как звали Роккелли, в его родной Павии в день пятилетней годовщины со дня его гибели. Шествие завершилось перед зданием трибунала, где проходит процесс над Маркивом. Инициативу поддержали многочисленные журналистские организации.