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Кризис на Украине

Полиция расследует как теракт "минирование" дома родителей Зеленского в Кривом Роге

Ранее в полицию поступило сообщение о минировании пяти больниц и 10 жилых зданий в городе, которое оказалось ложным

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Национальная полиция Украины начала расследовать как теракт ложное сообщение о минировании дома, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, и еще более десятка зданий в Кривом Роге.

"Полиция начала расследование по признакам ч. 1 ст. 258 ("Террористический акт") УК Украины", - сообщили в управлении полиции Кривого Рога изданию "Украинские новости".

Правоохранителям 23 мая поступило сообщение о минировании пяти больниц и 10 жилых зданий в городе. Объекты обследовали специалисты экстренных служб, взрывные устройства обнаружены не были.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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