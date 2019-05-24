{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дагестанский депутат Раджабов арестован на два месяца

Он был задержан ранее по делу о преступном сообществе, которое занималось незаконным отчуждением земель

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова в рамках уголовного дела о преступном сообществе, занимавшемся незаконным отчуждением земельных участков. Об этом ТАСС сообщили в суде.

На эту тему

Раджабов был задержан в рамках уголовного дела о преступном сообществе, деятельность которого связана с незаконным отчуждением земель. "Арест на два месяца, до 22 июля", - сообщили в суде.

Как сообщалось ранее, в рамках этого же дела задержаны и двое сотрудников Кадастровой палаты Дагестана. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Фикрет Раджабов ("Единая Россия") - председатель комитета Народного собрания (парламента) Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. С 1998 по 2007 год являлся начальником юридического управления администрации города Махачкалы. С 2007 года является депутатом парламента республики. Заслуженный юрист Республики Дагестан.

Теги
РоссияДагестан
СМИ: число погибших при пожаре в Индии выросло до 20
Телеканал NDTV сообщает, что большинство жертв - подростки
Читать полностью