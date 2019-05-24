Суд арестовал до 17 июля замминистра сельского хозяйства Кубани

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара в пятницу избрал в отношении заместителя министра сельского хозяйства Кубани Кима Тертицы, подозреваемого в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля 2019 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить. Избрать в отношении Тертицы Кима Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 25 суток, то есть до 17 июля 2019 года", - сказала судья.