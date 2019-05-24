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В Брянске задержаны двое полицейских, занимавшихся мнимыми раскрытиями преступлений

Для совершения мнимых преступления они нанимали третьих лиц

ТАСС, 24 мая. Двое сотрудников транспортной полиции, которые создавали видимость раскрытия преступлений, инсценируя их, задержаны в Брянске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Сотрудниками собственной безопасности полиции и работниками ФСБ России по Брянской области задержаны двое полицейских за превышение должностных полномочий. В отношении двух сотрудников Брянского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в мае 2018 года сотрудники линейного подразделения вступили в сговор, чтобы создавать видимость выявления преступлений, связанных с противозаконными посягательствами на грузы. "Стражи порядка привлекали третьих лиц для совершения хищений материалов верхнего строения пути, а потом "раскрывали" эти преступления. По данному факту руководством УТ МВД России по ЦФО назначена служебная проверка. По результатам проверки сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - заключили в управлении.

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