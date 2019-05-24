В Брянске задержаны двое полицейских, занимавшихся мнимыми раскрытиями преступлений

ТАСС, 24 мая. Двое сотрудников транспортной полиции, которые создавали видимость раскрытия преступлений, инсценируя их, задержаны в Брянске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Сотрудниками собственной безопасности полиции и работниками ФСБ России по Брянской области задержаны двое полицейских за превышение должностных полномочий. В отношении двух сотрудников Брянского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в мае 2018 года сотрудники линейного подразделения вступили в сговор, чтобы создавать видимость выявления преступлений, связанных с противозаконными посягательствами на грузы. "Стражи порядка привлекали третьих лиц для совершения хищений материалов верхнего строения пути, а потом "раскрывали" эти преступления. По данному факту руководством УТ МВД России по ЦФО назначена служебная проверка. По результатам проверки сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - заключили в управлении.