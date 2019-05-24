Суд арестовал священника, напавшего на монаха в Троице-Сергиевой лавре

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца священника Николая Запольнова, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в городском суде Сергиева Посада.

"Суд арестовал Николая Запольнова, известного также как отец Севастиан, на два месяца, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия", - сказал собеседник агентства.

Вечером 22 мая священник лавры напал с ножом на одного из монахов обители. Пострадавший был доставлен в районную больницу с травмами различной степени тяжести. В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан мужчина 1958 года рождения, подозреваемый в нанесении телесных повреждений потерпевшему.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК Ф ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").