СМИ: число погибших при пожаре в Индии выросло до 20

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая. /ТАСС/. Число жертв пожара в коммерческом здании в городе Сурат (штат Гуджарат) выросло до 20 человек. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, большинство погибших - подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Пожар вспыхнул в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах, где занимались учащиеся курсов по подготовке к экзаменам. По свидетельству очевидцев, люди прыгали из окон. На место прибыли около 20 пожарных расчетов. Причины инцидента пока не сообщаются.

Как указывает телеканал, в здании не было пожарной лестницы. По предварительной информации, владельцы здания скрылись. Местные власти объявили о выплате компенсаций семьям погибших.