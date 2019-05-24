В Иванове двое экс-полицейских получили по 9 лет колонии за взятку и попытку мошенничества

ТАСС, 24 мая. Двое бывших сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Кинешемском УМВД Ивановской области приговорены к 9 годам колонии каждый за взятку и покушение на мошенничество. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Кинешемский городской суд сегодня вынес приговор в отношении бывших сотрудников МО МВД России "Кинешемский" - начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Кинешемский" и старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России "Кинешемский". Они признаны виновными в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, каждый из подсудимых был приговорен к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок три года, с лишением специального звания - "подполковник" и "майор" полиции.

Как установил суд, в марте-июле 2017 года сотрудники выявили предпринимателя, торгующего алкоголем без документов. За взятку в 135 тыс. рублей они пообещали не изымать товар в полном объеме. По второму уголовному делу они вымогали взятку в 500 тыс. рублей у участника ДТП за то, чтобы его действия не были квалифицированы как автоподстава, позднее ими были снижены требования до 215 тыс. рублей. "Во втором случае полицейских уже контролировали сотрудники УФСБ, в связи с чем преступление не было доведено до конца", - уточнили в прокуратуре.

В отношении фигурантов была проведена служебная проверка. По ее итогам оба сотрудника в 2017 году уволены из органов внутренних дел, их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.