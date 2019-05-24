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СК проверит обстоятельства инцидента с тросом заземления на борту рейса Москва - Ижевск

По предварительной информации, при подготовке к вылету самолета Sukhoi Superjet работники наземных служб не отцепили трос заземления, который затем повредил фюзеляж воздушного судна

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку из-за инцидента с тросом заземления в самолете, который летел из Москвы в Ижевск. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами ММСУТ СК России организована доследственная проверка в связи с инцидентом с тросом на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Ижевск", - сообщила она.

По предварительным данным, в пятницу при подготовке к вылету самолета Sukhoi Superjet из Москвы в Ижевск работники наземных служб не отцепили трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. "Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал", - сообщила Марковская.

Следствие устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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