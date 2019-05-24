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СМИ: число погибших в результате беспорядков в изоляторе в Венесуэле увеличилось до 29

Пострадали 19 сотрудников правоохранительных органов

КАРАКАС, 24 мая. /ТАСС/. Не менее 29 заключенных погибли в пятницу во время беспорядков в полицейском изоляторе в районе Акаригуа в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы. Такие данные обнародовала газета El Nacional. Ранее это же издание сообщало о 23 погибших.

По информации издания, ранения получили 19 сотрудников правоохранительных органов. Для подавления бунта были привлечены подразделения полиции и Национального управления по борьбе с вымогательствами и похищениями. Пока не сообщается, удалось ли властям взять ситуацию в тюрьме под контроль. Официального подтверждения сведений о беспорядках не поступало.

В марте 2018 года при пожаре в полицейском изоляторе города Валенсия в штате Карабобо погибли не менее 68 человек. В августе 2017 года в полицейском изоляторе в городе Пуэрто-Аякучо в штате Амасонас произошел бунт, при подавлении которого были убиты не менее 37 человек, еще 15 получили ранения.

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