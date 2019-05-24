Жителей жилого дома на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Жилой дом загорелся на юге Москвы. Площадь пожара составляет 509 кв. м, его жильцов эвакуировали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорелась кровля в жилом доме по адресу 2-й Верхний Михайловский проезд, 7. Площадь пожара составляет 500 кв. м. Жильцы полностью эвакуированы. Сейчас пожар локализован", - сказал собеседник агентства. На место прибыли пожарные. Идет борьба с огнем.

Информации о пострадавших пока не поступало.

В новость внесены изменения (01:20 мск) - добавлена информация о локализации огня.