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Вертолет Ми-17 Вооруженных сил Мексики разбился в центральной части страны

Причины случившегося пока не установлены

МЕХИКО, 25 мая. /ТАСС/. Вертолет Ми-17, принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики, разбился в пятницу в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны. Об этом военное ведомство сообщило в своем Twitter.

"Информируем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолет Ми-17 нашего ведомства", - говорится в записи. Официальных данных о причинах случившегося, количестве погибших или пострадавших обнародовано не было. По информации газеты El Universal, на борту воздушного судна, участвовавшего в тушении лесных пожаров, находились семь человек, все они погибли.

В настоящее время парк винтокрылых машин российского производства в Мексике включает несколько десятков Ми-8/17, а также два вертолета Ми-26.

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