В Благовещенске отменили особый противопожарный режим

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим отменили в субботу в Благовещенске в связи с нормализацией пожарной обстановки, сообщила в субботу журналистам пресс-служба городской администрации.

"Управление по делам ГОЧС города Благовещенска информирует: с 25 мая 2019 года на территории города Благовещенска отменен особый противопожарный режим в связи с нормализацией пожарной обстановки", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте правительства Амурской области сообщалось, что в настоящий момент действующих пожаров в Приамурье нет. По данным метеопрогноза, на территории региона установились низшие классы пожарной опасности. Режим ЧС в лесах отменили. В связи с выходом на территорию региона обширного циклона с выпадением обильных осадков и дальнейшего прогноза дождливой погоды, а также появлением зеленой растительности, планируется в ближайшее время снять в большинстве районов особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировали 299 природных пожаров на общей площади 172 632 га (за аналогичный период прошлого года - 377 пожаров на площади 1 843 556 га).

Особый противопожарный режим объявили на всей территории Амурской области. В нынешнем году весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного из-за малоснежной зимы, первые возгорания зафиксировали 27 марта.