К расследованию взрыва в Лионе подключены 90 следователей

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Расследование случившегося в пятницу взрыва на одной из пешеходных улиц в Лионе потребовало привлечь усилия 90 следователей и порядка 30 технических экспертов. Об этом в ходе специальной пресс-конференции заявил в субботу прокурор Парижа Реми Эйтз.

"В расследовании дела участие принимают 90 следователей и около 30 технических экспертов", - отметил он, добавив, что на данный момент следствие располагает "десятками свидетельских показаний". Эйтз подтвердил ранее озвученную в СМИ версию о том, что бомба была взорвана дистанционно. Он также сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы новые снимки подозреваемого.

Ранее сообщалось, что следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск) к булочной и оставил там сумку. В результате взрыва пострадали 13 человек, двое из которых до сих пор находятся в больнице.