В Курске возбудили уголовное дело после падения третьеклассника из окна школы

КУРСК, 25 мая. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками школы № 35 в Курске, где третьеклассник получил травмы после падения из окна учебного заведения. Об этом сообщили в субботу журналистам в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 мая. Школьник выпал из окна второго этажа и получил перелом свода и основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы служебных обязанностей, в результате чего из окна выпал ребенок", - сказали в пресс-службе.

Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская заявила, что после происшествия в школе проведут комплексную проверку системы безопасности.