Транспортная прокуратура проверит инцидент с тросом заземления на рейсе Москва - Ижевск

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с инцидентом с тросом заземления самолета, летевшего из Москвы в Ижевск. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с инцидентом с тросом заземления на воздушном судне, летевшем рейсом Москва - Ижевск", - сказала Короткова.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По предварительным данным, 24 мая при подготовке к вылету самолета из Москвы в Ижевск работники наземных служб не отцепили трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

Следственный комитет также начал проверку по данному факту.