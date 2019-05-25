С подозреваемым в покушении на волгоградского губернатора начались следственные действия

ВОЛГОГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Предполагаемый организатор покушения на губернатора Волгоградской области Евгений Ремезов доставлен в субботу в Волгоград из Москвы, где он был задержан 23 мая, с ним начато проведение следственных действий, сообщила ТАСС представитель регионального следственного управления СК РФ Наталия Рудник.

"Сегодня подозреваемый доставлен в Волгоград, с ним начали проводить следственные действия", - сказала Рудник.

По данным следствия, в 2003 году Ремезов, известный в Волгограде как успешный коммерсант, а в узких кругах считавшийся криминальным авторитетом, на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тыс. кв. м на главном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Глава региона в целях восполнения бюджета области стал принимать активные меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, ранее переданных в аренду физическим и юридическим лицам, а когда все судебные тяжбы были проиграны, по данным СК, Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника.

По версии следователей, совершить это преступление он поручил членам возглавляемой им преступной группы, а сам выехал за пределы РФ, создавая себе алиби на случай, если сообщники будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Центральный районный суд Волгограда 5 апреля заочно арестовал Ремезова, что предполагает его содержание под стажей сроком на два месяца с момента задержания (этот срок истекает 23 июля).

24 мая губернатор Андрей Бочаров заявил журналистам, что не будет комментировать ход следствия, выразив уверенность что "в ходе проведенных последующих мероприятий будут установлены все участники данного процесса".

Покушение на губернатора

Ночью 16 ноября 2016 года неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, в Тракторозаводском районе Волгограда, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовное дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ч. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

Следствие установило, что на счету криминальной группировки, существовавшей с 2012 года, было еще несколько заметных преступлений, в том числе уничтожение павильона, установленного без согласования с Ремезовым на его коммерческой территории, избиение одного из руководителей муниципального предприятия "Центральный рынок", с которым в тот момент велись судебные тяжбы, а также вмешательство в бизнес-конфликты приятеля лидера преступной группы, проблемы которого решались исключительно силовыми приемами: путем причинения тяжких телесных повреждений и сожжения дорогостоящего имущества.

Ремезова задержали при поддержке центрального аппарата ФСБ. Один из его сообщников два года назад выехал в США, где, по данным оперативных служб, отбывает наказание за совершенное уже там преступление, еще двое членов преступной группы отбывают наказание за причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскому бизнесмену по распоряжению Ремезова. Следствием получены объективные данные, свидетельствующие о причастности злоумышленников к инкриминируемым им преступлениям.