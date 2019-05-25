В Москве полиция ищет иномарку, скрывшуюся после ДТП с машиной полиции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. План "Перехват" объявлен в Москве: разыскивается автомобиль Hyundai, водитель которого скрывается после ДТП с машиной полиции, случившегося в районе 14-го км МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В столичном районе Котельники, недалеко от ТЦ "Мега Белая Дача", в районе 14-го км МКАД (внутренняя сторона) водитель автомашины Hyundai совершил столкновение с патрульной автомашиной ГИБДД и после ДТП скрылся", - сказал собеседник агентства.

В Южном, Юго-Восточном и Центральном административных округах Москвы введет план "Перехват", идет розыск автомашины и ее владельца.