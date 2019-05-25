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СМИ: в Китае в результате утечки газа на судне погибли восемь человек

Полиция начала расследование причин инцидента

ШАНХАЙ, 25 мая. /ТАСС/. Утечка газа на судне в порту города Жунчэн (восточная провинция Шаньдун) в субботу стала причиной гибели восьми человек. Об этом сообщает шанхайский информационный портал "Пэнпай".

Инцидент произошел во второй половине дня на зарегистрированном в восточной провинции Фуцзянь грузовом судне, которое стояло в городском порту Лунъянь. Сообщается, что люди погибли от отравления углекислым газом, утечка которого произошла на борту.

Подробности произошедшего не уточняются, начато расследование причин инцидента.

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