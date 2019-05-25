Обнаруженная в ходе расследования взрыва в Лионе ДНК отсутствует в национальном регистре

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Обнаруженная в ходе расследования взрыва в Лионе ДНК отсутствует во французском автоматизированном национальном регистре. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в настоящий момент у следствия нет веских оснований считать, что эта ДНК принадлежит преступнику.

Ранее телеканал со ссылкой на источник сообщил, что на месте взрыва обнаружен ДНК-след, который может принадлежать предполагаемому виновнику взрыва. Также было обнаружено небольшое количество взрывчатки.

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск) к булочной и оставил там сумку.