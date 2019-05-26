Число жертв утечки газа на судне в Китае возросло до 10

ШАНХАЙ, 26 мая. /ТАСС/. Число погибших в результате утечки газа на судне в порту китайского города Жунчэн (восточная провинция Шаньдун) возросло до 10 человек, еще 19 пострадали и были направлены в больницу. Об этом сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел во второй половине дня в субботу на зарегистрированном в восточной провинции Фуцзянь грузовом судне, которое стояло в городском порту Лунъянь. Ранее сообщалось о восьми погибших. Причиной трагедии, по последним данным, стала утечка углекислого газа из противопожарной системы на борту стоявшего на ремонте судна. Жизням находящихся в больнице пострадавших ничего не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.

Ответственные за произошедшее уже задержаны полицией. Создана специальная рабочая группа для расследования инцидента.