В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар

ТАСС, 26 мая. Более 30 человек эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии.

"На восьмом этаже в одной из комнат загорелись постельные принадлежности. Было сильное задымление двух этажей. Эвакуировано 34 человека с 8 и 9 этажей. Люди не пострадали", - сказали в пресс-службе.

Эвакуированные размещены в актовом зале здания, причины пожара выясняются, проводится проветривание помещений.