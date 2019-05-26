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В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар

Спасатели эвакуировали 34 человека

ТАСС, 26 мая. Более 30 человек эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии.

"На восьмом этаже в одной из комнат загорелись постельные принадлежности. Было сильное задымление двух этажей. Эвакуировано 34 человека с 8 и 9 этажей. Люди не пострадали", - сказали в пресс-службе.

Эвакуированные размещены в актовом зале здания, причины пожара выясняются, проводится проветривание помещений.

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РоссияКарелия
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По предварительной информации, пострадавших нет
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