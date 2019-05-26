Летевший из Китая самолет запросил аварийную посадку в Пулково из-за отказа двигателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Самолет Пекин - Санкт-Петербург, на подходе к аэропорту назначения запросивший аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей, благополучно приземлился в воскресенье вечером в Пулково. Об этом ТАСС сообщили в службе по связям с общественностью воздушной гавани.

"При подходе на посадку в аэропорт Пулково экипаж рейса Пекин - Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", - сказали представители аэропорта.

Отмечается, что пассажиры высажены в терминал в штатном режиме. На другие рейсы в аэропорту ситуация не повлияла, аэропорт работает штатно.

Как сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, следователи выехали в Пулково для выяснения обстоятельств произошедшего. "Проводится доследственная проверка. Возгорания не было, отказал двигатель, просто сработал датчик пожаротушения", - пояснили в ведомстве.

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