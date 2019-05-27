СМИ: организаторы беспорядков в Джакарте привлекали снайперов для провокаций

ТАСС, 27 мая. Организаторы массовых беспорядков, охвативших Джакарту на прошлой неделе, привлекали снайперов для создания паники и провокаций против органов правопорядка. Об этом пишет в понедельник новостной портал Kompas, ссылаясь на материалы расследования.

По данным издания, заранее было сформировано несколько групп. Во-первых, это непосредственно участники беспорядков, которые действовали за финансовое вознаграждение. Во-вторых, группа снайперов, целью которых должны были стать мирные граждане. Впоследствии организаторы планировали распространять изображения якобы жертв полиции в социальных сетях, добавляя фальшивые комментарии о случившемся. Ранее руководитель национальной полиции Тито Карнавиани на специальной пресс-конференции показал конфискованное у демонстрантов огнестрельное оружие, в том числе винтовку М-4, оборудованную глушителем и установкой для оптического прицела.

Как отмечает Kompas, следствие получило записи с камер наружного наблюдения, на которых отчетливо видно, как молодые люди - участники беспорядков - прибывают на автомобилях скорой помощи. По данным полиции, в машинах хранились заранее приготовленные камни, петарды, арматура, которые затем были использованы против сотрудников полиции.

Акции протеста

Акции протеста начались в Джакарте 21 мая после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами и подали иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.

На сегодняшний день были задержаны более 450 человек по подозрению в участии и организации беспорядков, большинство из которых прибыли в Джакарту из других городов страны. Однако главных вдохновителей случившегося правоохранительные органы пока не называют.

Число пострадавших превысило 900 человек, при этом 8 погибли. Как сообщается в заявлении столичного департамента здравоохранения, основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы, в том числе рваные раны, ушибы, раздражения глаз и слизистой оболочки. Почти половина обратившихся в больницы - молодые люди мужского пола в возрасте 20-29 лет.