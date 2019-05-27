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СМИ: организаторы беспорядков в Джакарте привлекали снайперов для провокаций

Портал Kompas сообщает, что еще одна часть участников беспорядков действовала за финансовое вознаграждение

ТАСС, 27 мая. Организаторы массовых беспорядков, охвативших Джакарту на прошлой неделе, привлекали снайперов для создания паники и провокаций против органов правопорядка. Об этом пишет в понедельник новостной портал Kompas, ссылаясь на материалы расследования.

По данным издания, заранее было сформировано несколько групп. Во-первых, это непосредственно участники беспорядков, которые действовали за финансовое вознаграждение. Во-вторых, группа снайперов, целью которых должны были стать мирные граждане. Впоследствии организаторы планировали распространять изображения якобы жертв полиции в социальных сетях, добавляя фальшивые комментарии о случившемся. Ранее руководитель национальной полиции Тито Карнавиани на специальной пресс-конференции показал конфискованное у демонстрантов огнестрельное оружие, в том числе винтовку М-4, оборудованную глушителем и установкой для оптического прицела.

Как отмечает Kompas, следствие получило записи с камер наружного наблюдения, на которых отчетливо видно, как молодые люди - участники беспорядков - прибывают на автомобилях скорой помощи. По данным полиции, в машинах хранились заранее приготовленные камни, петарды, арматура, которые затем были использованы против сотрудников полиции.

Акции протеста

Акции протеста начались в Джакарте 21 мая после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами и подали иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.

На сегодняшний день были задержаны более 450 человек по подозрению в участии и организации беспорядков, большинство из которых прибыли в Джакарту из других городов страны. Однако главных вдохновителей случившегося правоохранительные органы пока не называют.

Число пострадавших превысило 900 человек, при этом 8 погибли. Как сообщается в заявлении столичного департамента здравоохранения, основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы, в том числе рваные раны, ушибы, раздражения глаз и слизистой оболочки. Почти половина обратившихся в больницы - молодые люди мужского пола в возрасте 20-29 лет.

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