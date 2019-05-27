В Хакасии возбудили дело после нападения чиновника на журналиста

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева за нападение на журналиста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как рассказали ранее в пресс-службе партии "Единая Россия", корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. Заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")", - говорится в сообщении СК.

Кроме того, в рамках уголовного дела следователи проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности чиновника, о которой заявили авторы сюжета "Вести. Дежурная часть".

Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали.