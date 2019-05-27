При обрушении строительных лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семь человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Семь человек пострадали при обрушении строительных лесов на гоночной трассе строящегося автодрома "Игора-драйв" в Приозерском районе Ленинградской области, сообщил ТАСС глава администрации района Александр Соклаков.

"Семь пострадавших. Санавиацей их планируют отправить в Санкт-Петербург. Пострадали рабочие на строительстве гоночной трассы "Игора-драйв", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах региона сообщили ТАСС, что под завалами строительных лесов могут находиться люди.

"Всего на строительной площадке в момент обрушения находились 15-20 рабочих. Семь из них были извлечены из-под завалов и госпитализированы, сейчас спасатели извлекают оставшихся людей", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все рабочие - иностранные граждане.

В пресс-службе областного ГУ МЧС России в свою очередь уточнили, что площадь обрушения составила 350 кв. м.

"Идет разбор завалов, визуально под ними никого не наблюдают", - сказал представитель ведомства

В новость были внесены изменения (14:08 мск) - добавлен комментарий главка МЧС.