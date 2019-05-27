СЖР готов помочь раненым сотрудникам газеты "Родина"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выясняет обстоятельства нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, где ранения получили четыре человека, и готов оказать помощь пострадавшим. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в понедельник глава СЖР Владимир Соловьев.

"Мы выясняем подробности. Конечно, готовы помочь коллегам, если необходимо будет юридическое сопровождение", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил о ранении четырех сотрудников газеты "Родина" после нападения неизвестного мужчины с ножом. Сейчас нападавший задержан.