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Нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

СЖР готов помочь раненым сотрудникам газеты "Родина"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев при этом отметил, что сейчас выясняются обстоятельства инцидента

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выясняет обстоятельства нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, где ранения получили четыре человека, и готов оказать помощь пострадавшим. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в понедельник глава СЖР Владимир Соловьев.

"Мы выясняем подробности. Конечно, готовы помочь коллегам, если необходимо будет юридическое сопровождение", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил о ранении четырех сотрудников газеты "Родина" после нападения неизвестного мужчины с ножом. Сейчас нападавший задержан.

Теги
РоссияСтавропольский крайНападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
Нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
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