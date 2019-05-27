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В Германии приговорили к денежным штрафам участников движения "Полиция шариата"

Суд пришел к выводу, что действия "активистов" носили "целенаправленный воинственный характер"

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Семь участников незарегистрированного в Германии движения "Полиция шариата" обязаны выплатить денежные штрафы за нарушение закона о ношении униформы. Соответствующий вердикт вынес в понедельник суд города Вупперталь.

В 2014 году группа молодых людей, придерживающихся крайне консервативного толкования ислама, без согласования с властями начала "патрулировать" улицы Вупперталя. Радикалы носили оранжевые жилеты со светоотражающими полосами, останавливались возле баров и ночных клубов и вели "разъяснительные беседы" с посетителями. Они настаивали на том, что жителям города следует придерживаться норм шариата и немедленно покинуть увеселительные заведения.

Суду предстояло выяснить, имела ли эта акция цель запугать жителей города. В итоге инстанция пришла к выводу, что действия "активистов" носили "целенаправленный воинственный характер". Во-первых, суд принял во внимание, что исламисты снимали все на видео и выкладывали в интернет, а, во-вторых, учел название, выбранное для движения. Сумма штрафа составляет от €300 до 1,8 тыс.

Основатель "Полиции шариата", гражданин Германии Свен Лау, находится в тюрьме с 2017 года. Суд признал его виновным в поддержке экстремистских группировок, воюющих в Сирии против правительственных войск, и приговорил к пяти годам и шести месяцам тюрьмы.

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