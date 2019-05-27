Мосгорсуд 28 июня рассмотрит жалобу стилиста Зверева на штраф за одиночный пикет у Кремля

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд 28 июня рассмотрит апелляционную жалобу стилиста Сергея Зверева на штраф в 15 тыс. рублей за нарушение правил одиночного пикета на Красной площади, в ходе которого он выступал против строительства завода на Байкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 28 июня в 14:00 мск рассмотрит апелляционную жалобу Зверева", - сказали в суде.

13 мая Тверской суд Москвы признал Зверева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему административный штраф в 15 тыс. рублей. Данная статья предусматривает административное наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей или до 40 часов обязательных работ.

3 марта Зверев на Красной площади провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале.

Федеральный закон о митингах запрещает проводить мероприятия, в том числе одиночные пикеты, на территориях, непосредственно прилегающих к резиденциям президента России.