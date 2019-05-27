В акватории Невской губы скоростной катер сбил серфингиста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Скоростной катер "Метеор" сбил серфингиста в акватории Невской губы в Санкт-Петербурге, сейчас его поиском занимаются спасатели, сообщили ТАСС в управлении МЧС по городу.

"В районе Морской набережной, дом 37 шел катер "Метеор" по Петровскому фарватеру. Серфингист по непонятной причине пошел ему на перерез. Сейчас его ищут" , - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в акватории сильная волна, поэтому поиски ведутся с плавсредств путем осмотра поверхности воды без привлечения водолазов.