Четырех жителей Чувашии задержали за нападение на бригаду скорой помощи

ТАСС, 27 мая. Полиция Новочебоксарска задержала четырех местных жителей, напавших на бригаду скорой помощи. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть отдела МВД России по Новочебоксарску поступило сообщение о том, что неизвестные напали на работников бригады скорой медицинской помощи", - сообщила она.

Нападавшими оказались ранее судимые горожане в возрасте от 18 до 26 лет. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства и составили в отношении них административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

"По факту нападения на медицинского работника проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела" - сказала Волк.