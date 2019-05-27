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В Курганской области опрокинулся и загорелся бензовоз

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 27 мая. На трассе "Иртыш" в Курганской области после ДТП перевернулся и загорелся бензовоз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:22 мск поступило сообщение о том, что на трассе Р-254 "Иртыш" на 278 км произошло ДТП с участием бензовоза "КамАЗ", перевозившего дизельное топливо, и легкового автомобиля", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Из соображений безопасности движение по трассе перекрыли. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

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