В Курганской области опрокинулся и загорелся бензовоз

ТАСС, 27 мая. На трассе "Иртыш" в Курганской области после ДТП перевернулся и загорелся бензовоз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:22 мск поступило сообщение о том, что на трассе Р-254 "Иртыш" на 278 км произошло ДТП с участием бензовоза "КамАЗ", перевозившего дизельное топливо, и легкового автомобиля", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Из соображений безопасности движение по трассе перекрыли. В настоящее время открытое горение ликвидировано.