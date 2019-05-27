Жильцов трех домов расселят в маневренный фонд после падения крана на здания в Перми

ПЕРМЬ, 27 мая. /ТАСС/. Жильцы трех домов в Перми, на которые в понедельник упал строительный кран, будут расселены в маневренный фонд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"17 человек проживают в этих трех частных домах, во всех отключили коммуникации, один дом серьезно пострадал. Сейчас район будет собирать комиссию по ЧС, будет приниматься решение о маневренном фонде, им сегодня будет предоставлен транспорт для перевозки вещей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, ближайшие дни жильцы проведут в санатории "Гармония", администрация будет решать дальнейшую судьбу домов, будут определены механизмы помощи пострадавшим.

Три жилых дома были повреждены в результате падения строительного крана в Дзержинском районе Перми, пострадала женщина, ее госпитализировали, погибших нет. Как сообщили ТАСС очевидцы, часть крана упала на игровую площадку спортивной школы.